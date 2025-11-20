RECRUIT Cijena danas

Trenutačna cijena RECRUIT (RECRUIT) danas je $ 0.0000076, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RECRUIT u USD je $ 0.0000076 po RECRUIT.

RECRUIT trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,599.16, s količinom u optjecaju od 999.58M RECRUIT. Tijekom posljednja 24 sata, RECRUIT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00102729, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000719.

U kratkoročnim performansama, RECRUIT se kretao -- u posljednjem satu i -16.15% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu RECRUIT (RECRUIT)

Tržišna kapitalizacija $ 7.60K$ 7.60K $ 7.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.60K$ 7.60K $ 7.60K Količina u optjecaju 999.58M 999.58M 999.58M Ukupna količina 999,582,008.443299 999,582,008.443299 999,582,008.443299

