Record Nexus (RECORD) Informacije RECORD Nexus is a modular blockchain ecosystem that redefines how intellectual property (IP) — starting with music — is transformed into powerful financial products. By building a decentralized infrastructure, RECORD Nexus makes IP assets liquid, programmable, and globally accessible. It creates a transparent, scalable marketplace where royalties and IP-derived income can be efficiently traded, financed, and distributed. Focused on solving historical challenges like illiquidity, opacity, and exclusivity, RECORD Nexus empowers creators, investors, and rights holders alike, opening the door to a truly borderless, democratized IP economy. As it evolves, the platform is designed to expand beyond music into other creative and industrial sectors, reshaping how the world values and interacts with IP. Službena web stranica: https://record.nexus/ Bijela knjiga: https://docs.musicprotocol.io/ Kupi RECORD odmah!

Record Nexus (RECORD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Record Nexus (RECORD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 632.16K $ 632.16K $ 632.16K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 471.51M $ 471.51M $ 471.51M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Povijesni maksimum: $ 0.03335107 $ 0.03335107 $ 0.03335107 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00134072 $ 0.00134072 $ 0.00134072 Saznajte više o cijeni Record Nexus (RECORD)

Record Nexus (RECORD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Record Nexus (RECORD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RECORD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RECORD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RECORD tokena, istražite RECORD cijenu tokena uživo!

