Record Nexus (RECORD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00125989 24-satna najniža cijena $ 0.00132868 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.03335107 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.11% Promjena cijene (1D) +0.04% Promjena cijene (7D) -14.30%

Record Nexus (RECORD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00131223. Tijekom protekla 24 sata, RECORDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00125989 i najviše cijene $ 0.00132868, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RECORD je $ 0.03335107, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RECORD se promijenio za -1.11% u posljednjih sat vremena, +0.04% u posljednjih 24 sata i -14.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Record Nexus (RECORD)

Tržišna kapitalizacija $ 618.73K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.31M Količina u optjecaju 471.51M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Record Nexus je $ 618.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RECORD je 471.51M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.31M.