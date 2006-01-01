Recon Solana (RECON) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Recon Solana (RECON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Recon Solana (RECON) Informacije Recon is a versatile tool designed to protect you within the Solana ecosystem. It utilizes advanced algorithms to evaluate token security risks, analyzing smart contracts, transaction patterns, decentralization, liquidity, and integrating external data to spot vulnerabilities. This in-depth analysis uncovers security risks, facilitating the creation of strong solutions to strengthen the Solana network's safety and resilience. Službena web stranica: https://solrecon.xyz/

Recon Solana (RECON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Recon Solana (RECON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.44K $ 4.44K $ 4.44K Ukupna količina: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Količina u optjecaju: $ 849.92M $ 849.92M $ 849.92M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.22K $ 5.22K $ 5.22K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Recon Solana (RECON)

Recon Solana (RECON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Recon Solana (RECON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RECON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RECON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RECON tokena, istražite RECON cijenu tokena uživo!

