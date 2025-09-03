Recon Solana (RECON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +10.37% Promjena cijene (7D) +10.37%

Recon Solana (RECON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RECONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RECON je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RECON se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +10.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Recon Solana (RECON)

Tržišna kapitalizacija $ 4.19K$ 4.19K $ 4.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.93K$ 4.93K $ 4.93K Količina u optjecaju 849.92M 849.92M 849.92M Ukupna količina 999,916,267.130162 999,916,267.130162 999,916,267.130162

Trenutačna tržišna kapitalizacija Recon Solana je $ 4.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RECON je 849.92M, s ukupnom količinom od 999916267.130162. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.93K.