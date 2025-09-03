Rebel Bots Cijena (RBLS)
Rebel Bots (RBLS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RBLStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RBLS je $ 2.73, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RBLS se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +27.20% u posljednjih 24 sata i +17.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Rebel Bots je $ 32.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RBLS je 285.03M, s ukupnom količinom od 285033089.999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.75K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Rebel Bots u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Rebel Bots u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Rebel Bots u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Rebel Bots u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+27.20%
|30 dana
|$ 0
|-40.85%
|60 dana
|$ 0
|-19.51%
|90 dana
|$ 0
|--
RBLS - POWERING THE REBEL BOTS GAMING UNIVERSE The RBLS token will power governance and utility for our first gaming title Xoil Wars, and all future gamefi titles released in the Rebel Bots gaming universe. Our vision is for RBLS to be used by millions of players in Xoil Wars to build, level up, and grow their armies! The RBLS token operates on the Polygon blockchain ecosystem and will have in-game utility and staking benefits. RBLS is backed by world-class gaming investors including Ubisoft, Animoca Brands, The Overwolf and Polygon Studios, with a complete audit by CertiK. GAME UTILITY & STAKING BENEFITS A scarce game currency which players will sink RBLS to… Build new powerful Fighting Bots for their armies Purchase rare parts and items from the Xoilium shop. Holders of the RBLS token will also have access to staking benefits in future. DAO VOTING POWER Beyond 2023, the RBLS token will evolve into the Rebel Bots Decentralised Autonomous Organization (DAO). RBLS will become the governance token which grants token holders voting power over decisions to help lead the Rebel Bots gaming universe to success. SUSTAINABLE GROWTH TOKENOMICS RBLS launched in March 2022 with an ultimate supply cap of 300 Million to be released over 5 years. The generation schedule of RBLS is designed to launch long-term sustainable growth with multiple demand drivers and controlled release. To learn more about the RBLS token generation schedule, holder benefits and utility details read the Rebel Bots whitepaper.
