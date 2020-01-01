Rebase GG IRL ($IRL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Rebase GG IRL ($IRL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Rebase GG IRL ($IRL) Informacije Rebase is an AR Adventure & Web3 lifestyle application that lets you explore, collect, and redeem exclusive digital rewards in real life. Navigate through a world of opportunities ready to be claimed every day. Službena web stranica: https://rebase.gg/home Bijela knjiga: https://docs.rebase.gg/whitepaper-1.02/ Kupi $IRL odmah!

Rebase GG IRL ($IRL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Rebase GG IRL ($IRL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 32.95K $ 32.95K $ 32.95K Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 49.63M $ 49.63M $ 49.63M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 331.97K $ 331.97K $ 331.97K Povijesni maksimum: $ 0.340175 $ 0.340175 $ 0.340175 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00066393 $ 0.00066393 $ 0.00066393 Saznajte više o cijeni Rebase GG IRL ($IRL)

Rebase GG IRL ($IRL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Rebase GG IRL ($IRL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $IRL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $IRL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $IRL tokena, istražite $IRL cijenu tokena uživo!

$IRL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $IRL? Naša $IRL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $IRL predviđanje cijene tokena odmah!

