Rebase GG IRL ($IRL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.340175$ 0.340175 $ 0.340175 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -2.16% Promjena cijene (7D) -2.16%

Rebase GG IRL ($IRL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $IRLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $IRL je $ 0.340175, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $IRL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -2.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rebase GG IRL ($IRL)

Tržišna kapitalizacija $ 33.75K$ 33.75K $ 33.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 340.02K$ 340.02K $ 340.02K Količina u optjecaju 49.63M 49.63M 49.63M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rebase GG IRL je $ 33.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $IRL je 49.63M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 340.02K.