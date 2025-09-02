RealWorldWeed (RWW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00007463 $ 0.00007463 $ 0.00007463 24-satna najniža cijena $ 0.00008077 $ 0.00008077 $ 0.00008077 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00007463$ 0.00007463 $ 0.00007463 24-satna najviša cijena $ 0.00008077$ 0.00008077 $ 0.00008077 Najviša cijena ikada $ 0.00023465$ 0.00023465 $ 0.00023465 Najniža cijena $ 0.00004553$ 0.00004553 $ 0.00004553 Promjena cijene (1H) -0.26% Promjena cijene (1D) -2.13% Promjena cijene (7D) -12.85% Promjena cijene (7D) -12.85%

RealWorldWeed (RWW) cijena u stvarnom vremenu je $0.00007795. Tijekom protekla 24 sata, RWWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00007463 i najviše cijene $ 0.00008077, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RWW je $ 0.00023465, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00004553.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RWW se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, -2.13% u posljednjih 24 sata i -12.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RealWorldWeed (RWW)

Tržišna kapitalizacija $ 78.01K$ 78.01K $ 78.01K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 78.01K$ 78.01K $ 78.01K Količina u optjecaju 999.95M 999.95M 999.95M Ukupna količina 999,954,724.202857 999,954,724.202857 999,954,724.202857

Trenutačna tržišna kapitalizacija RealWorldWeed je $ 78.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RWW je 999.95M, s ukupnom količinom od 999954724.202857. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 78.01K.