RealToken Ecosystem Governance (REG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u RealToken Ecosystem Governance (REG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

RealToken Ecosystem Governance (REG) Informacije The REG (RealToken Ecosystem Governance) is the governance token for the RealToken Ecosystem made by RealT.co Službena web stranica: https://realtoken.community/ Bijela knjiga: https://medium.com/realtplatform/token-economy-f0b935fe2777 Kupi REG odmah!

RealToken Ecosystem Governance (REG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za RealToken Ecosystem Governance (REG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.76M $ 13.76M $ 13.76M Ukupna količina: $ 501.57M $ 501.57M $ 501.57M Količina u optjecaju: $ 73.17M $ 73.17M $ 73.17M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 94.30M $ 94.30M $ 94.30M Povijesni maksimum: $ 1.99 $ 1.99 $ 1.99 Povijesni minimum: $ 0.140432 $ 0.140432 $ 0.140432 Trenutna cijena: $ 0.188086 $ 0.188086 $ 0.188086 Saznajte više o cijeni RealToken Ecosystem Governance (REG)

RealToken Ecosystem Governance (REG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike RealToken Ecosystem Governance (REG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj REG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja REG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku REG tokena, istražite REG cijenu tokena uživo!

REG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide REG? Naša REG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte REG predviđanje cijene tokena odmah!

