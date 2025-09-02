RealToken Ecosystem Governance (REG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.174534 $ 0.174534 $ 0.174534 24-satna najniža cijena $ 0.179704 $ 0.179704 $ 0.179704 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.174534$ 0.174534 $ 0.174534 24-satna najviša cijena $ 0.179704$ 0.179704 $ 0.179704 Najviša cijena ikada $ 1.99$ 1.99 $ 1.99 Najniža cijena $ 0.140432$ 0.140432 $ 0.140432 Promjena cijene (1H) +0.11% Promjena cijene (1D) +1.07% Promjena cijene (7D) +0.65% Promjena cijene (7D) +0.65%

RealToken Ecosystem Governance (REG) cijena u stvarnom vremenu je $0.179623. Tijekom protekla 24 sata, REGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.174534 i najviše cijene $ 0.179704, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REG je $ 1.99, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.140432.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REG se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, +1.07% u posljednjih 24 sata i +0.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RealToken Ecosystem Governance (REG)

Tržišna kapitalizacija $ 13.14M$ 13.14M $ 13.14M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 90.09M$ 90.09M $ 90.09M Količina u optjecaju 73.17M 73.17M 73.17M Ukupna količina 501,565,572.6418898 501,565,572.6418898 501,565,572.6418898

Trenutačna tržišna kapitalizacija RealToken Ecosystem Governance je $ 13.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REG je 73.17M, s ukupnom količinom od 501565572.6418898. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 90.09M.