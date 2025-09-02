Više o REG

RealToken Ecosystem Governance Cijena (REG)

1 REG u USD cijena uživo:

$0.179623
$0.179623
+1.00%1D
Grafikon aktualnih cijena RealToken Ecosystem Governance (REG)
RealToken Ecosystem Governance (REG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.11%

+1.07%

+0.65%

+0.65%

RealToken Ecosystem Governance (REG) cijena u stvarnom vremenu je $0.179623. Tijekom protekla 24 sata, REGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.174534 i najviše cijene $ 0.179704, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REG je $ 1.99, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.140432.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REG se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, +1.07% u posljednjih 24 sata i +0.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RealToken Ecosystem Governance (REG)

Trenutačna tržišna kapitalizacija RealToken Ecosystem Governance je $ 13.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REG je 73.17M, s ukupnom količinom od 501565572.6418898. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 90.09M.

RealToken Ecosystem Governance (REG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz RealToken Ecosystem Governance u USD iznosila je $ +0.0018989.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz RealToken Ecosystem Governance u USD iznosila je $ +0.0171938009.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz RealToken Ecosystem Governance u USD iznosila je $ -0.0497370159.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz RealToken Ecosystem Governance u USD iznosila je $ -0.1888532535026945.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0018989+1.07%
30 dana$ +0.0171938009+9.57%
60 dana$ -0.0497370159-27.68%
90 dana$ -0.1888532535026945-51.25%

Što je RealToken Ecosystem Governance (REG)

The REG (RealToken Ecosystem Governance) is the governance token for the RealToken Ecosystem made by RealT.co

Resurs RealToken Ecosystem Governance (REG)

Službena web-stranica

RealToken Ecosystem Governance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će RealToken Ecosystem Governance (REG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših RealToken Ecosystem Governance (REG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za RealToken Ecosystem Governance.

Provjerite RealToken Ecosystem Governance predviđanje cijene sada!

REG u lokalnim valutama

RealToken Ecosystem Governance (REG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike RealToken Ecosystem Governance (REG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o REG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o RealToken Ecosystem Governance (REG)

Koliko RealToken Ecosystem Governance (REG) vrijedi danas?
Cijena REG uživo u USD je 0.179623 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena REG u USD?
Trenutačna cijena REG u USD je $ 0.179623. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija RealToken Ecosystem Governance?
Tržišna kapitalizacija za REG je $ 13.14M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za REG?
Količina u optjecaju za REG je 73.17M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za REG?
REG je postigao ATH cijenu od 1.99 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za REG?
REG je vidio ATL cijenu od 0.140432 USD.
Koliki je obujam trgovanja za REG?
24-satni obujam trgovanja za REG je -- USD.
Hoće li REG još narasti ove godine?
REG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte REG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
