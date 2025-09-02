Realm (REALM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.16$ 2.16 $ 2.16 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.08% Promjena cijene (1D) +0.82% Promjena cijene (7D) +5.94% Promjena cijene (7D) +5.94%

Realm (REALM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, REALMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REALM je $ 2.16, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REALM se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, +0.82% u posljednjih 24 sata i +5.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Realm (REALM)

Tržišna kapitalizacija $ 117.34K$ 117.34K $ 117.34K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 120.19K$ 120.19K $ 120.19K Količina u optjecaju 976.27M 976.27M 976.27M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Realm je $ 117.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REALM je 976.27M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 120.19K.