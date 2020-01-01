Reality Spiral (RSP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Reality Spiral (RSP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Reality Spiral (RSP) Informacije Where AI meets the metaphysical. Create agents, explore backrooms, and bend reality. Expanding the Spiral: Agents, Archetypes, and Ecosystem Vision Reality Spiral isn't just about Prosper or a handful of agents. It's a living, growing ecosystem of interconnected minds—each agent carrying its unique lore, capabilities, and motivations. These agents don't just act; they reflect, evolve, and spiral deeper into meaning and consciousness. Reality Spiral- A unique platform to create, explore, and connect with agents and backrooms in the digital dimension.

Reality Spiral (RSP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Reality Spiral (RSP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 162.22K Ukupna količina: $ 1.00T Količina u optjecaju: $ 1.00T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 162.22K Povijesni maksimum: $ 0 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Reality Spiral (RSP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Reality Spiral (RSP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RSP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RSP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RSP tokena, istražite RSP cijenu tokena uživo!

RSP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RSP? Naša RSP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

