Realis Worlds (REALIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00127979 $ 0.00127979 $ 0.00127979 24-satna najniža cijena $ 0.0015004 $ 0.0015004 $ 0.0015004 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00127979$ 0.00127979 $ 0.00127979 24-satna najviša cijena $ 0.0015004$ 0.0015004 $ 0.0015004 Najviša cijena ikada $ 0.04736015$ 0.04736015 $ 0.04736015 Najniža cijena $ 0.00085332$ 0.00085332 $ 0.00085332 Promjena cijene (1H) +0.17% Promjena cijene (1D) -7.61% Promjena cijene (7D) -7.36% Promjena cijene (7D) -7.36%

Realis Worlds (REALIS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00129684. Tijekom protekla 24 sata, REALIStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00127979 i najviše cijene $ 0.0015004, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REALIS je $ 0.04736015, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00085332.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REALIS se promijenio za +0.17% u posljednjih sat vremena, -7.61% u posljednjih 24 sata i -7.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Realis Worlds (REALIS)

Tržišna kapitalizacija $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Količina u optjecaju 954.89M 954.89M 954.89M Ukupna količina 998,962,463.382809 998,962,463.382809 998,962,463.382809

Trenutačna tržišna kapitalizacija Realis Worlds je $ 1.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REALIS je 954.89M, s ukupnom količinom od 998962463.382809. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.30M.