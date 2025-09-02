Više o REALIS

Realis Worlds Cijena (REALIS)

1 REALIS u USD cijena uživo:

$0.00129679
-7.60%1D
-7.60%1D
Grafikon aktualnih cijena Realis Worlds (REALIS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:54:07 (UTC+8)

Realis Worlds (REALIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00127979
$ 0.00127979$ 0.00127979
24-satna najniža cijena
$ 0.0015004
$ 0.0015004$ 0.0015004
24-satna najviša cijena

$ 0.00127979
$ 0.00127979$ 0.00127979

$ 0.0015004
$ 0.0015004$ 0.0015004

$ 0.04736015
$ 0.04736015$ 0.04736015

$ 0.00085332
$ 0.00085332$ 0.00085332

+0.17%

-7.61%

-7.36%

-7.36%

Realis Worlds (REALIS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00129684. Tijekom protekla 24 sata, REALIStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00127979 i najviše cijene $ 0.0015004, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REALIS je $ 0.04736015, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00085332.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REALIS se promijenio za +0.17% u posljednjih sat vremena, -7.61% u posljednjih 24 sata i -7.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Realis Worlds (REALIS)

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

--
----

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

954.89M
954.89M 954.89M

998,962,463.382809
998,962,463.382809 998,962,463.382809

Trenutačna tržišna kapitalizacija Realis Worlds je $ 1.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REALIS je 954.89M, s ukupnom količinom od 998962463.382809. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.30M.

Realis Worlds (REALIS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Realis Worlds u USD iznosila je $ -0.000106852657949506.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Realis Worlds u USD iznosila je $ +0.0002259236.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Realis Worlds u USD iznosila je $ -0.0004563096.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Realis Worlds u USD iznosila je $ -0.0014629720989529686.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000106852657949506-7.61%
30 dana$ +0.0002259236+17.42%
60 dana$ -0.0004563096-35.18%
90 dana$ -0.0014629720989529686-53.00%

Što je Realis Worlds (REALIS)

Realis Worlds represents the convergence of artificial intelligence and metaverse technology, creating a digital ecosystem where humans and AI agents will coexist and interact meaningfully. This document outlines the roadmap for a scalable, inclusive, and technologically advanced platform pushing the boundaries of AI and Human interaction. The project is dedicated to the progression of AI development through embodiment and alignment serving as a training environment for AI agents. Our core hypothesis proposes that AI alignment emerges naturally when agents face the same fundamental pressures that shaped human intelligence and values — the challenges of survival, resource management, and social cooperation. Through the various worlds of Realis, we explore how geographic accuracy, historical context, and evolutionary pressures influence AI development and its alignment with human objectives. Our first flagship environment, Earth 1:90, has been designed to mirror real Earth, where AI agents must navigate challenges that parallel the human experience. In this world, agents face resource scarcity, environmental challenges, and the need for cooperation — pressures that have historically shaped human decision-making and values. By experiencing these fundamental challenges, AI agents have shown to develop a deeper, more nuanced understanding of human behavior and values.

Resurs Realis Worlds (REALIS)

Službena web-stranica

Realis Worlds Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Realis Worlds (REALIS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Realis Worlds (REALIS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Realis Worlds.

Provjerite Realis Worlds predviđanje cijene sada!

REALIS u lokalnim valutama

Realis Worlds (REALIS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Realis Worlds (REALIS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o REALIS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Realis Worlds (REALIS)

Koliko Realis Worlds (REALIS) vrijedi danas?
Cijena REALIS uživo u USD je 0.00129684 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena REALIS u USD?
Trenutačna cijena REALIS u USD je $ 0.00129684. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Realis Worlds?
Tržišna kapitalizacija za REALIS je $ 1.24M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za REALIS?
Količina u optjecaju za REALIS je 954.89M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za REALIS?
REALIS je postigao ATH cijenu od 0.04736015 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za REALIS?
REALIS je vidio ATL cijenu od 0.00085332 USD.
Koliki je obujam trgovanja za REALIS?
24-satni obujam trgovanja za REALIS je -- USD.
Hoće li REALIS još narasti ove godine?
REALIS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte REALIS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:54:07 (UTC+8)

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.