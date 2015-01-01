RealFevr (FEVR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u RealFevr (FEVR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

RealFevr (FEVR) Informacije RealFevr is a company established in 2015 in the fantasy markets with a football fantasy leagues game that currently has over 2 Million downloads on iOS and Android. With the fantasy leagues concept proven, RealFevr is now working towards being one of the NFT industry leaders by having the first-ever fully licensed Football Video NFTs Marketplace. Its NFTs will also be integrated into the FEVR Battle Arena, a new trading moments game (Play and Earn) that’s currently in its alpha testing stage. RealFevr currently has 3 important ecosystem pillars: 💰 NFT Marketplace - where you can buy and sell sports video digital collectibles www.realfevr.com/marketplace 🎮 FEVR Battle Arena - upcoming Play-and-Earn NFT game. 📱 Fantasy Leagues - our fantasy football app with over 2.5M+ downloads Download it on App Store or Google Play, invite your friends and start playing! $FEVR is the token that unlocks all incentives within our ecosystem. The main goal of the FEVR token is to open the door to web3, where you, the user, are the centerpiece of the network and the main beneficiary of RealFevr's products. What's coming in the near future: FEVR Battle Arena Game

Marketplace Challenges & Achievements

Public User Profiles & Leaderboards

Marketplace V3, Multitoken (FEVR on the marketplace)

NFT Bidding and User Notifications

Experience (LVL) System in-game and in-marketplace

NFT Fusion (By burning NFTs)

New Litepaper

New Sports Related Partnerships (Clubs, Leagues and Athletes)

New Web3 Partnerships (Ex CEXs and other projects)

Blockchain integration into Fantasy Leagues

New Ecosystem Products (Currently we have 3, but we already have concepts of 2 more)

RealFevr (FEVR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za RealFevr (FEVR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 39.08K $ 39.08K $ 39.08K Ukupna količina: $ 16.00B $ 16.00B $ 16.00B Količina u optjecaju: $ 13.03B $ 13.03B $ 13.03B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 48.00K $ 48.00K $ 48.00K Povijesni maksimum: $ 0.01544109 $ 0.01544109 $ 0.01544109 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni RealFevr (FEVR)

RealFevr (FEVR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike RealFevr (FEVR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FEVR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FEVR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FEVR tokena, istražite FEVR cijenu tokena uživo!

FEVR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FEVR? Naša FEVR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FEVR predviđanje cijene tokena odmah!

