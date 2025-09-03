RealFevr Cijena (FEVR)
--
--
-62.41%
-62.41%
RealFevr (FEVR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FEVRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FEVR je $ 0.01544109, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FEVR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -62.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija RealFevr je $ 39.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FEVR je 13.03B, s ukupnom količinom od 16000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 49.01K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz RealFevr u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz RealFevr u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz RealFevr u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz RealFevr u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|--
|30 dana
|$ 0
|+42.78%
|60 dana
|$ 0
|+55.17%
|90 dana
|$ 0
|--
RealFevr is a company established in 2015 in the fantasy markets with a football fantasy leagues game that currently has over 2 Million downloads on iOS and Android. With the fantasy leagues concept proven, RealFevr is now working towards being one of the NFT industry leaders by having the first-ever fully licensed Football Video NFTs Marketplace. Its NFTs will also be integrated into the FEVR Battle Arena, a new trading moments game (Play and Earn) that’s currently in its alpha testing stage. RealFevr currently has 3 important ecosystem pillars: 💰 NFT Marketplace - where you can buy and sell sports video digital collectibles www.realfevr.com/marketplace 🎮 FEVR Battle Arena - upcoming Play-and-Earn NFT game. 📱 Fantasy Leagues - our fantasy football app with over 2.5M+ downloads Download it on App Store or Google Play, invite your friends and start playing! $FEVR is the token that unlocks all incentives within our ecosystem. The main goal of the FEVR token is to open the door to web3, where you, the user, are the centerpiece of the network and the main beneficiary of RealFevr's products. What's coming in the near future: - FEVR Battle Arena Game - Marketplace Challenges & Achievements - Public User Profiles & Leaderboards - Marketplace V3, Multitoken (FEVR on the marketplace) - NFT Bidding and User Notifications - Experience (LVL) System in-game and in-marketplace - NFT Fusion (By burning NFTs) - New Litepaper - New Sports Related Partnerships (Clubs, Leagues and Athletes) - New Web3 Partnerships (Ex CEXs and other projects) - Blockchain integration into Fantasy Leagues - New Ecosystem Products (Currently we have 3, but we already have concepts of 2 more) - Mass Marketing
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|09-02 19:30:00
|Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
|09-01 20:12:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
|09-01 17:35:00
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
|09-01 16:14:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
|09-01 12:12:00
|Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
|09-01 09:42:00
|Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
