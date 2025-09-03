RealFevr (FEVR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01544109$ 0.01544109 $ 0.01544109 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -62.41% Promjena cijene (7D) -62.41%

RealFevr (FEVR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FEVRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FEVR je $ 0.01544109, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FEVR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -62.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RealFevr (FEVR)

Tržišna kapitalizacija $ 39.90K$ 39.90K $ 39.90K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 49.01K$ 49.01K $ 49.01K Količina u optjecaju 13.03B 13.03B 13.03B Ukupna količina 16,000,000,000.0 16,000,000,000.0 16,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RealFevr je $ 39.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FEVR je 13.03B, s ukupnom količinom od 16000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 49.01K.