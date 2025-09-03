Više o MXNE

MXNE Informacije o cijeni

MXNE Službena web stranica

MXNE Tokenomija

MXNE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Real MXN Logotip

Real MXN Cijena (MXNE)

Neuvršten

1 MXNE u USD cijena uživo:

$0.053603
$0.053603$0.053603
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Real MXN (MXNE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:22:29 (UTC+8)

Real MXN (MXNE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.053496
$ 0.053496$ 0.053496
24-satna najniža cijena
$ 0.05373
$ 0.05373$ 0.05373
24-satna najviša cijena

$ 0.053496
$ 0.053496$ 0.053496

$ 0.05373
$ 0.05373$ 0.05373

$ 0.067991
$ 0.067991$ 0.067991

$ 0.02496541
$ 0.02496541$ 0.02496541

-0.15%

-0.09%

-0.12%

-0.12%

Real MXN (MXNE) cijena u stvarnom vremenu je $0.053604. Tijekom protekla 24 sata, MXNEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.053496 i najviše cijene $ 0.05373, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MXNE je $ 0.067991, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02496541.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MXNE se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, -0.09% u posljednjih 24 sata i -0.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Real MXN (MXNE)

$ 76.60K
$ 76.60K$ 76.60K

--
----

$ 76.60K
$ 76.60K$ 76.60K

1.43M
1.43M 1.43M

1,428,994.67
1,428,994.67 1,428,994.67

Trenutačna tržišna kapitalizacija Real MXN je $ 76.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MXNE je 1.43M, s ukupnom količinom od 1428994.67. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 76.60K.

Real MXN (MXNE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Real MXN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Real MXN u USD iznosila je $ +0.0006011206.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Real MXN u USD iznosila je $ -0.0000243201.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Real MXN u USD iznosila je $ +0.001693100790790666.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.09%
30 dana$ +0.0006011206+1.12%
60 dana$ -0.0000243201-0.04%
90 dana$ +0.001693100790790666+3.26%

Što je Real MXN (MXNE)

Issued by Brale in partnership with Etherfuse, Real MXN (MXNe) is a Mexican peso-backed stablecoin powering onchain payments and FX in the local Mexican economy. MXNe is used for * Remittances: Mexico is one of the largest recipients of remittances worldwide, and MXNe offers a direct on-chain solution to reduce fees and complexity. * Merchant Payments and Payroll: Businesses can settle invoices, payroll, and daily operations in Pesos on-chain, minimizing FX exposure. MXNe is redeemable 1:1 for the equal value of Mexican Pesos, and is available on Base, Solana, and Stellar. MXNe can be acquired by directly onboarding with Brale to mint new MXNe, by onramping on Capa Finance, and by swapping in the MXNe/USDC liquidity pool on Aerodrome.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Real MXN (MXNE)

Službena web-stranica

Real MXN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Real MXN (MXNE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Real MXN (MXNE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Real MXN.

Provjerite Real MXN predviđanje cijene sada!

MXNE u lokalnim valutama

Real MXN (MXNE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Real MXN (MXNE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MXNE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Real MXN (MXNE)

Koliko Real MXN (MXNE) vrijedi danas?
Cijena MXNE uživo u USD je 0.053604 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MXNE u USD?
Trenutačna cijena MXNE u USD je $ 0.053604. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Real MXN?
Tržišna kapitalizacija za MXNE je $ 76.60K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MXNE?
Količina u optjecaju za MXNE je 1.43M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MXNE?
MXNE je postigao ATH cijenu od 0.067991 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MXNE?
MXNE je vidio ATL cijenu od 0.02496541 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MXNE?
24-satni obujam trgovanja za MXNE je -- USD.
Hoće li MXNE još narasti ove godine?
MXNE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MXNE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:22:29 (UTC+8)

Real MXN (MXNE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.