Real MXN (MXNE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.053496 - $ 0.05373
24-satna najniža cijena: $ 0.053496
24-satna najviša cijena: $ 0.05373
Najviša cijena ikada: $ 0.067991
Najniža cijena: $ 0.02496541
Promjena cijene (1H): -0.15%
Promjena cijene (1D): -0.09%
Promjena cijene (7D): -0.12%

Real MXN (MXNE) cijena u stvarnom vremenu je $0.053604. Tijekom protekla 24 sata, MXNEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.053496 i najviše cijene $ 0.05373, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MXNE je $ 0.067991, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02496541.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MXNE se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, -0.09% u posljednjih 24 sata i -0.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Real MXN (MXNE)

Tržišna kapitalizacija: $ 76.60K
Obujam (24 sata): --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija: $ 76.60K
Količina u optjecaju: 1.43M
Ukupna količina: 1,428,994.67

Trenutačna tržišna kapitalizacija Real MXN je $ 76.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MXNE je 1.43M, s ukupnom količinom od 1428994.67. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 76.60K.