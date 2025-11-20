Real GEM Token Cijena danas

Trenutačna cijena Real GEM Token (GEM) danas je $ 9.54, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GEM u USD je $ 9.54 po GEM.

Real GEM Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,143,512, s količinom u optjecaju od 223.94K GEM. Tijekom posljednja 24 sata, GEM trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 12.24, dok je rekordna najniža cijena bila $ 8.52.

U kratkoročnim performansama, GEM se kretao -- u posljednjem satu i -3.41% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Real GEM Token (GEM)

Tržišna kapitalizacija $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Količina u optjecaju 223.94K 223.94K 223.94K Ukupna količina 223,935.7194114051 223,935.7194114051 223,935.7194114051

Trenutačna tržišna kapitalizacija Real GEM Token je $ 2.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GEM je 223.94K, s ukupnom količinom od 223935.7194114051. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.14M.