real fast Cijena danas

Trenutačna cijena real fast (SPEED) danas je --, s promjenom od 1.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SPEED u USD je -- po SPEED.

real fast trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 154,063, s količinom u optjecaju od 733.26M SPEED. Tijekom posljednja 24 sata, SPEED trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03378043, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, SPEED se kretao -0.76% u posljednjem satu i -16.40% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu real fast (SPEED)

Tržišna kapitalizacija $ 154.06K$ 154.06K $ 154.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 154.06K$ 154.06K $ 154.06K Količina u optjecaju 733.26M 733.26M 733.26M Ukupna količina 733,259,611.375033 733,259,611.375033 733,259,611.375033

Trenutačna tržišna kapitalizacija real fast je $ 154.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPEED je 733.26M, s ukupnom količinom od 733259611.375033. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 154.06K.