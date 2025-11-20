Real Estate Crypto Crowfunding Cijena danas

Trenutačna cijena Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) danas je --, s promjenom od 9.16% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RECC u USD je -- po RECC.

Real Estate Crypto Crowfunding trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 358,217, s količinom u optjecaju od 872.02M RECC. Tijekom posljednja 24 sata, RECC trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00367015, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, RECC se kretao +1.19% u posljednjem satu i -26.11% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Tržišna kapitalizacija $ 358.22K$ 358.22K $ 358.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 399.30K$ 399.30K $ 399.30K Količina u optjecaju 872.02M 872.02M 872.02M Ukupna količina 972,018,927.8925261 972,018,927.8925261 972,018,927.8925261

