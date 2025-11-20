REAL ESMATE by Virtuals Cijena danas

Trenutačna cijena REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) danas je $ 0.00007644, s promjenom od 4.43% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije EMATE u USD je $ 0.00007644 po EMATE.

REAL ESMATE by Virtuals trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 56,180, s količinom u optjecaju od 734.98M EMATE. Tijekom posljednja 24 sata, EMATE trgovao je između $ 0.00007644 (niska) i $ 0.00008264 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00046377, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00005247.

U kratkoročnim performansama, EMATE se kretao -- u posljednjem satu i -26.57% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

Tržišna kapitalizacija $ 56.18K$ 56.18K $ 56.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 76.44K$ 76.44K $ 76.44K Količina u optjecaju 734.98M 734.98M 734.98M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

