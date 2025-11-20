Real Asian Hours Cijena danas

Trenutačna cijena Real Asian Hours (CHINAWINS) danas je $ 0.00000851, s promjenom od 0.59% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CHINAWINS u USD je $ 0.00000851 po CHINAWINS.

Real Asian Hours trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,509.29, s količinom u optjecaju od 999.84M CHINAWINS. Tijekom posljednja 24 sata, CHINAWINS trgovao je između $ 0.00000848 (niska) i $ 0.0000087 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00199945, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000836.

U kratkoročnim performansama, CHINAWINS se kretao -0.23% u posljednjem satu i -10.45% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Real Asian Hours (CHINAWINS)

Tržišna kapitalizacija $ 8.51K$ 8.51K $ 8.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.51K$ 8.51K $ 8.51K Količina u optjecaju 999.84M 999.84M 999.84M Ukupna količina 999,839,418.48558 999,839,418.48558 999,839,418.48558

