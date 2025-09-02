ReadyAI (SN33) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4.23 $ 4.5 24-satna najniža cijena $ 4.23 24-satna najviša cijena $ 4.5 Najviša cijena ikada $ 12.67 Najniža cijena $ 4.23 Promjena cijene (1H) -0.71% Promjena cijene (1D) +1.82% Promjena cijene (7D) -17.92%

ReadyAI (SN33) cijena u stvarnom vremenu je $4.46. Tijekom protekla 24 sata, SN33trgovalo je između najniže cijene $ 4.23 i najviše cijene $ 4.5, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN33 je $ 12.67, dok je najniža cijena svih vremena $ 4.23.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN33 se promijenio za -0.71% u posljednjih sat vremena, +1.82% u posljednjih 24 sata i -17.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ReadyAI (SN33)

Tržišna kapitalizacija $ 10.14M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.14M Količina u optjecaju 2.28M Ukupna količina 2,275,756.336163539

Trenutačna tržišna kapitalizacija ReadyAI je $ 10.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN33 je 2.28M, s ukupnom količinom od 2275756.336163539. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.14M.