ReachX Mainnet Cijena danas

Trenutačna cijena ReachX Mainnet (RX) danas je $ 0.01547096, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RX u USD je $ 0.01547096 po RX.

ReachX Mainnet trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,735,479, s količinom u optjecaju od 500.00M RX. Tijekom posljednja 24 sata, RX trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02014509, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01326584.

U kratkoročnim performansama, RX se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ReachX Mainnet (RX)

Tržišna kapitalizacija $ 7.74M$ 7.74M $ 7.74M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.47M$ 15.47M $ 15.47M Količina u optjecaju 500.00M 500.00M 500.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

