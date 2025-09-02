Re7 WETH (RE7WETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 4,381.77 24-satna najviša cijena $ 4,595.99 Najviša cijena ikada $ 5,113.42 Najniža cijena $ 1,432.94 Promjena cijene (1H) -0.15% Promjena cijene (1D) -1.23% Promjena cijene (7D) -0.65%

Re7 WETH (RE7WETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,537.66. Tijekom protekla 24 sata, RE7WETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,381.77 i najviše cijene $ 4,595.99, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RE7WETH je $ 5,113.42, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,432.94.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RE7WETH se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, -1.23% u posljednjih 24 sata i -0.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Re7 WETH (RE7WETH)

Tržišna kapitalizacija $ 11.04M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.04M Količina u optjecaju 2.43K Ukupna količina 2,434.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Re7 WETH je $ 11.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RE7WETH je 2.43K, s ukupnom količinom od 2434.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.04M.