Više o RE7WBTC

RE7WBTC Informacije o cijeni

RE7WBTC Službena web stranica

RE7WBTC Tokenomija

RE7WBTC Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Re7 WBTC Morpho Vault Logotip

Re7 WBTC Morpho Vault Cijena (RE7WBTC)

Neuvršten

1 RE7WBTC u USD cijena uživo:

$111,636
$111,636$111,636
+0.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:53:52 (UTC+8)

Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 108,964
$ 108,964$ 108,964
24-satna najniža cijena
$ 112,084
$ 112,084$ 112,084
24-satna najviša cijena

$ 108,964
$ 108,964$ 108,964

$ 112,084
$ 112,084$ 112,084

$ 125,394
$ 125,394$ 125,394

$ 75,352
$ 75,352$ 75,352

-0.12%

+0.53%

+0.04%

+0.04%

Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) cijena u stvarnom vremenu je $111,636. Tijekom protekla 24 sata, RE7WBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 108,964 i najviše cijene $ 112,084, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RE7WBTC je $ 125,394, dok je najniža cijena svih vremena $ 75,352.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RE7WBTC se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, +0.53% u posljednjih 24 sata i +0.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC)

$ 4.24M
$ 4.24M$ 4.24M

--
----

$ 4.24M
$ 4.24M$ 4.24M

38.00
38.00 38.00

38.0
38.0 38.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Re7 WBTC Morpho Vault je $ 4.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RE7WBTC je 38.00, s ukupnom količinom od 38.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.24M.

Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Re7 WBTC Morpho Vault u USD iznosila je $ +594.51.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Re7 WBTC Morpho Vault u USD iznosila je $ -3,103.7710536000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Re7 WBTC Morpho Vault u USD iznosila je $ +1,713.5679456000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Re7 WBTC Morpho Vault u USD iznosila je $ +4,610.80671556172.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +594.51+0.53%
30 dana$ -3,103.7710536000-2.78%
60 dana$ +1,713.5679456000+1.53%
90 dana$ +4,610.80671556172+4.31%

Što je Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC)

The Re7 WBTC Morpho vault curated by Re7 Labs aims to provide an above-market WBTC yield by enabling leveraged-yield strategies and supporting high-yield WBTC markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC)

Službena web-stranica

Re7 WBTC Morpho Vault Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Re7 WBTC Morpho Vault.

Provjerite Re7 WBTC Morpho Vault predviđanje cijene sada!

RE7WBTC u lokalnim valutama

Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RE7WBTC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC)

Koliko Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) vrijedi danas?
Cijena RE7WBTC uživo u USD je 111,636 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RE7WBTC u USD?
Trenutačna cijena RE7WBTC u USD je $ 111,636. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Re7 WBTC Morpho Vault?
Tržišna kapitalizacija za RE7WBTC je $ 4.24M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RE7WBTC?
Količina u optjecaju za RE7WBTC je 38.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RE7WBTC?
RE7WBTC je postigao ATH cijenu od 125,394 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RE7WBTC?
RE7WBTC je vidio ATL cijenu od 75,352 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RE7WBTC?
24-satni obujam trgovanja za RE7WBTC je -- USD.
Hoće li RE7WBTC još narasti ove godine?
RE7WBTC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RE7WBTC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:53:52 (UTC+8)

Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.