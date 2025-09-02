Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 108,964 $ 108,964 $ 108,964 24-satna najniža cijena $ 112,084 $ 112,084 $ 112,084 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 108,964$ 108,964 $ 108,964 24-satna najviša cijena $ 112,084$ 112,084 $ 112,084 Najviša cijena ikada $ 125,394$ 125,394 $ 125,394 Najniža cijena $ 75,352$ 75,352 $ 75,352 Promjena cijene (1H) -0.12% Promjena cijene (1D) +0.53% Promjena cijene (7D) +0.04% Promjena cijene (7D) +0.04%

Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) cijena u stvarnom vremenu je $111,636. Tijekom protekla 24 sata, RE7WBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 108,964 i najviše cijene $ 112,084, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RE7WBTC je $ 125,394, dok je najniža cijena svih vremena $ 75,352.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RE7WBTC se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, +0.53% u posljednjih 24 sata i +0.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 4.24M$ 4.24M $ 4.24M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.24M$ 4.24M $ 4.24M Količina u optjecaju 38.00 38.00 38.00 Ukupna količina 38.0 38.0 38.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Re7 WBTC Morpho Vault je $ 4.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RE7WBTC je 38.00, s ukupnom količinom od 38.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.24M.