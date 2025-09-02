Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.099 $ 1.099 $ 1.099 24-satna najniža cijena $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.099$ 1.099 $ 1.099 24-satna najviša cijena $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Najviša cijena ikada $ 1.52$ 1.52 $ 1.52 Najniža cijena $ 0.873962$ 0.873962 $ 0.873962 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -0.13% Promjena cijene (7D) +0.17% Promjena cijene (7D) +0.17%

Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) cijena u stvarnom vremenu je $1.13. Tijekom protekla 24 sata, RE7USDTtrgovalo je između najniže cijene $ 1.099 i najviše cijene $ 1.15, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RE7USDT je $ 1.52, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.873962.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RE7USDT se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -0.13% u posljednjih 24 sata i +0.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT)

Tržišna kapitalizacija $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Količina u optjecaju 1.19M 1.19M 1.19M Ukupna količina 1,189,704.742851625 1,189,704.742851625 1,189,704.742851625

Trenutačna tržišna kapitalizacija Re7 USDT Morpho Vault je $ 1.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RE7USDT je 1.19M, s ukupnom količinom od 1189704.742851625. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.34M.