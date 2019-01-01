Re7 USDC (RE7USDC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Re7 USDC (RE7USDC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Re7 USDC (RE7USDC) Informacije The Re7 USDC vault curated by Re7 Labs is intended to seamlessly allocate USDC liquidity to various Morpho markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk. Službena web stranica: https://app.morpho.org/vault

Re7 USDC (RE7USDC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Re7 USDC (RE7USDC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.49K $ 4.49K $ 4.49K Ukupna količina: $ 4.33K $ 4.33K $ 4.33K Količina u optjecaju: $ 4.33K $ 4.33K $ 4.33K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.49K $ 4.49K $ 4.49K Povijesni maksimum: $ 9.23 $ 9.23 $ 9.23 Povijesni minimum: $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 Trenutna cijena: $ 1.037 $ 1.037 $ 1.037 Saznajte više o cijeni Re7 USDC (RE7USDC)

Re7 USDC (RE7USDC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Re7 USDC (RE7USDC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RE7USDC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RE7USDC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RE7USDC tokena, istražite RE7USDC cijenu tokena uživo!

RE7USDC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RE7USDC? Naša RE7USDC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

