Re7 USDC (RE7USDC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.036 $ 1.036 $ 1.036 24-satna najniža cijena $ 1.038 $ 1.038 $ 1.038 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.036$ 1.036 $ 1.036 24-satna najviša cijena $ 1.038$ 1.038 $ 1.038 Najviša cijena ikada $ 9.23$ 9.23 $ 9.23 Najniža cijena $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 Promjena cijene (1H) -0.02% Promjena cijene (1D) +0.05% Promjena cijene (7D) +0.01% Promjena cijene (7D) +0.01%

Re7 USDC (RE7USDC) cijena u stvarnom vremenu je $1.036. Tijekom protekla 24 sata, RE7USDCtrgovalo je između najniže cijene $ 1.036 i najviše cijene $ 1.038, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RE7USDC je $ 9.23, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.006.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RE7USDC se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, +0.05% u posljednjih 24 sata i +0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Re7 USDC (RE7USDC)

Tržišna kapitalizacija $ 4.49K$ 4.49K $ 4.49K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.49K$ 4.49K $ 4.49K Količina u optjecaju 4.33K 4.33K 4.33K Ukupna količina 4,333.881650156571 4,333.881650156571 4,333.881650156571

Trenutačna tržišna kapitalizacija Re7 USDC je $ 4.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RE7USDC je 4.33K, s ukupnom količinom od 4333.881650156571. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.49K.