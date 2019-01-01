Re7 FRAX (RE7FRAX) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Re7 FRAX (RE7FRAX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Re7 FRAX (RE7FRAX) Informacije

The Re7 FRAX vault curated by Re7 Labs is intended to seamlessly allocate FRAX liquidity to various Morpho markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum.

Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

Službena web stranica:
https://app.morpho.org/vault

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Re7 FRAX (RE7FRAX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 154.16K
Ukupna količina:
$ 150.60K
Količina u optjecaju:
$ 150.60K
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 154.16K
Povijesni maksimum:
$ 1.028
Povijesni minimum:
$ 0.985762
Trenutna cijena:
$ 1.024
Re7 FRAX (RE7FRAX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Re7 FRAX (RE7FRAX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj RE7FRAX tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja RE7FRAX tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku RE7FRAX tokena, istražite RE7FRAX cijenu tokena uživo!

RE7FRAX Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide RE7FRAX? Naša RE7FRAX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

