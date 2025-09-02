Re7 FRAX (RE7FRAX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 1.021 24-satna najviša cijena $ 1.025 Najviša cijena ikada $ 1.027 Najniža cijena $ 0.985762 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) +0.11% Promjena cijene (7D) +0.07%

Re7 FRAX (RE7FRAX) cijena u stvarnom vremenu je $1.025. Tijekom protekla 24 sata, RE7FRAXtrgovalo je između najniže cijene $ 1.021 i najviše cijene $ 1.025, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RE7FRAX je $ 1.027, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.985762.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RE7FRAX se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +0.11% u posljednjih 24 sata i +0.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Re7 FRAX (RE7FRAX)

Tržišna kapitalizacija $ 154.28K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 154.28K Količina u optjecaju 150.60K Ukupna količina 150,595.5811455402

Trenutačna tržišna kapitalizacija Re7 FRAX je $ 154.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RE7FRAX je 150.60K, s ukupnom količinom od 150595.5811455402. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 154.28K.