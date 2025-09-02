Više o RE7FRAX

Re7 FRAX Cijena (RE7FRAX)

1 RE7FRAX u USD cijena uživo:

$1.025
$1.025
+0.10%1D
Grafikon aktualnih cijena Re7 FRAX (RE7FRAX)
Re7 FRAX (RE7FRAX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.021
$ 1.021
24-satna najniža cijena
$ 1.025
$ 1.025
24-satna najviša cijena

$ 1.021
$ 1.021

$ 1.025
$ 1.025

$ 1.027
$ 1.027

$ 0.985762
$ 0.985762

+0.06%

+0.11%

+0.07%

+0.07%

Re7 FRAX (RE7FRAX) cijena u stvarnom vremenu je $1.025. Tijekom protekla 24 sata, RE7FRAXtrgovalo je između najniže cijene $ 1.021 i najviše cijene $ 1.025, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RE7FRAX je $ 1.027, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.985762.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RE7FRAX se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +0.11% u posljednjih 24 sata i +0.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Re7 FRAX (RE7FRAX)

$ 154.28K
$ 154.28K

--
----

$ 154.28K
$ 154.28K

150.60K
150.60K

150,595.5811455402
150,595.5811455402

Trenutačna tržišna kapitalizacija Re7 FRAX je $ 154.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RE7FRAX je 150.60K, s ukupnom količinom od 150595.5811455402. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 154.28K.

Re7 FRAX (RE7FRAX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Re7 FRAX u USD iznosila je $ +0.0011044.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Re7 FRAX u USD iznosila je $ +0.0045748825.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Re7 FRAX u USD iznosila je $ +0.0047161275.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Re7 FRAX u USD iznosila je $ +0.0061147723133196.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0011044+0.11%
30 dana$ +0.0045748825+0.45%
60 dana$ +0.0047161275+0.46%
90 dana$ +0.0061147723133196+0.60%

Što je Re7 FRAX (RE7FRAX)

The Re7 FRAX vault curated by Re7 Labs is intended to seamlessly allocate FRAX liquidity to various Morpho markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Re7 FRAX (RE7FRAX)

Službena web-stranica

Re7 FRAX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Re7 FRAX (RE7FRAX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Re7 FRAX (RE7FRAX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Re7 FRAX.

Provjerite Re7 FRAX predviđanje cijene sada!

RE7FRAX u lokalnim valutama

Re7 FRAX (RE7FRAX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Re7 FRAX (RE7FRAX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RE7FRAX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Re7 FRAX (RE7FRAX)

Koliko Re7 FRAX (RE7FRAX) vrijedi danas?
Cijena RE7FRAX uživo u USD je 1.025 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RE7FRAX u USD?
Trenutačna cijena RE7FRAX u USD je $ 1.025. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Re7 FRAX?
Tržišna kapitalizacija za RE7FRAX je $ 154.28K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RE7FRAX?
Količina u optjecaju za RE7FRAX je 150.60K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RE7FRAX?
RE7FRAX je postigao ATH cijenu od 1.027 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RE7FRAX?
RE7FRAX je vidio ATL cijenu od 0.985762 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RE7FRAX?
24-satni obujam trgovanja za RE7FRAX je -- USD.
Hoće li RE7FRAX još narasti ove godine?
RE7FRAX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RE7FRAX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.