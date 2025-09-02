Re7 cbBTC (RE7CBBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 108,638 24-satna najviša cijena $ 111,590 Najviša cijena ikada $ 125,298 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.22% Promjena cijene (1D) +1.46% Promjena cijene (7D) +0.04%

Re7 cbBTC (RE7CBBTC) cijena u stvarnom vremenu je $111,231. Tijekom protekla 24 sata, RE7CBBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 108,638 i najviše cijene $ 111,590, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RE7CBBTC je $ 125,298, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RE7CBBTC se promijenio za -0.22% u posljednjih sat vremena, +1.46% u posljednjih 24 sata i +0.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Re7 cbBTC (RE7CBBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 1.05M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.05M Količina u optjecaju 9.48 Ukupna količina 9.480786292835194

Trenutačna tržišna kapitalizacija Re7 cbBTC je $ 1.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RE7CBBTC je 9.48, s ukupnom količinom od 9.480786292835194. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.05M.