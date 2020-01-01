Re Protocol reUSDe (REUSDE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Re Protocol reUSDe (REUSDE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Re Protocol reUSDe (REUSDE) Informacije The Re Protocol is a groundbreaking innovation that bridges the gap between traditional insurance markets and decentralized finance (DeFi). Built on blockchain technology, Re Protocol introduces an unprecedented level of transparency, efficiency, and accessibility to the global reinsurance market—a multi-trillion-dollar industry historically characterized by opacity and reliance on intermediaries. At its core, Re Protocol facilitates direct, efficient capital allocation to reinsurance contracts. This is achieved through a network of interconnected smart contracts and an architecture designed for auditable, secure operations. Participants in the protocol gain exposure to the returns of the reinsurance sector without the traditional barriers of entry, while simultaneously benefiting from the transparency and automation enabled by blockchain. Službena web stranica: https://re.xyz

Re Protocol reUSDe (REUSDE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Re Protocol reUSDe (REUSDE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Ukupna količina: $ 999.83K $ 999.83K $ 999.83K Količina u optjecaju: $ 999.83K $ 999.83K $ 999.83K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Povijesni maksimum: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 Povijesni minimum: $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 Trenutna cijena: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 Saznajte više o cijeni Re Protocol reUSDe (REUSDE)

Re Protocol reUSDe (REUSDE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Re Protocol reUSDe (REUSDE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj REUSDE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja REUSDE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku REUSDE tokena, istražite REUSDE cijenu tokena uživo!

