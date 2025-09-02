Više o REUSDE

REUSDE Informacije o cijeni

REUSDE Službena web stranica

REUSDE Tokenomija

REUSDE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Re Protocol reUSDe Logotip

Re Protocol reUSDe Cijena (REUSDE)

Neuvršten

1 REUSDE u USD cijena uživo:

$1.24
$1.24$1.24
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Re Protocol reUSDe (REUSDE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:26:18 (UTC+8)

Re Protocol reUSDe (REUSDE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.24
$ 1.24$ 1.24
24-satna najniža cijena
$ 1.24
$ 1.24$ 1.24
24-satna najviša cijena

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 1.64
$ 1.64$ 1.64

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

-0.02%

+0.05%

+0.22%

+0.22%

Re Protocol reUSDe (REUSDE) cijena u stvarnom vremenu je $1.24. Tijekom protekla 24 sata, REUSDEtrgovalo je između najniže cijene $ 1.24 i najviše cijene $ 1.24, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REUSDE je $ 1.64, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.045.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REUSDE se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, +0.05% u posljednjih 24 sata i +0.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Re Protocol reUSDe (REUSDE)

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

--
----

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

999.83K
999.83K 999.83K

999,827.564296606
999,827.564296606 999,827.564296606

Trenutačna tržišna kapitalizacija Re Protocol reUSDe je $ 1.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REUSDE je 999.83K, s ukupnom količinom od 999827.564296606. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.24M.

Re Protocol reUSDe (REUSDE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Re Protocol reUSDe u USD iznosila je $ +0.00067542.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Re Protocol reUSDe u USD iznosila je $ +0.0149255080.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Re Protocol reUSDe u USD iznosila je $ +0.0291645520.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Re Protocol reUSDe u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00067542+0.05%
30 dana$ +0.0149255080+1.20%
60 dana$ +0.0291645520+2.35%
90 dana$ 0--

Što je Re Protocol reUSDe (REUSDE)

The Re Protocol is a groundbreaking innovation that bridges the gap between traditional insurance markets and decentralized finance (DeFi). Built on blockchain technology, Re Protocol introduces an unprecedented level of transparency, efficiency, and accessibility to the global reinsurance market—a multi-trillion-dollar industry historically characterized by opacity and reliance on intermediaries. At its core, Re Protocol facilitates direct, efficient capital allocation to reinsurance contracts. This is achieved through a network of interconnected smart contracts and an architecture designed for auditable, secure operations. Participants in the protocol gain exposure to the returns of the reinsurance sector without the traditional barriers of entry, while simultaneously benefiting from the transparency and automation enabled by blockchain.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Re Protocol reUSDe (REUSDE)

Službena web-stranica

Re Protocol reUSDe Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Re Protocol reUSDe (REUSDE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Re Protocol reUSDe (REUSDE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Re Protocol reUSDe.

Provjerite Re Protocol reUSDe predviđanje cijene sada!

REUSDE u lokalnim valutama

Re Protocol reUSDe (REUSDE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Re Protocol reUSDe (REUSDE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o REUSDE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Re Protocol reUSDe (REUSDE)

Koliko Re Protocol reUSDe (REUSDE) vrijedi danas?
Cijena REUSDE uživo u USD je 1.24 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena REUSDE u USD?
Trenutačna cijena REUSDE u USD je $ 1.24. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Re Protocol reUSDe?
Tržišna kapitalizacija za REUSDE je $ 1.24M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za REUSDE?
Količina u optjecaju za REUSDE je 999.83K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za REUSDE?
REUSDE je postigao ATH cijenu od 1.64 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za REUSDE?
REUSDE je vidio ATL cijenu od 1.045 USD.
Koliki je obujam trgovanja za REUSDE?
24-satni obujam trgovanja za REUSDE je -- USD.
Hoće li REUSDE još narasti ove godine?
REUSDE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte REUSDE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:26:18 (UTC+8)

Re Protocol reUSDe (REUSDE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.