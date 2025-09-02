Re Protocol reUSDe (REUSDE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 24-satna najniža cijena $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 24-satna najviša cijena $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Najviša cijena ikada $ 1.64$ 1.64 $ 1.64 Najniža cijena $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Promjena cijene (1H) -0.02% Promjena cijene (1D) +0.05% Promjena cijene (7D) +0.22% Promjena cijene (7D) +0.22%

Re Protocol reUSDe (REUSDE) cijena u stvarnom vremenu je $1.24. Tijekom protekla 24 sata, REUSDEtrgovalo je između najniže cijene $ 1.24 i najviše cijene $ 1.24, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REUSDE je $ 1.64, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.045.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REUSDE se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, +0.05% u posljednjih 24 sata i +0.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Re Protocol reUSDe (REUSDE)

Tržišna kapitalizacija $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Količina u optjecaju 999.83K 999.83K 999.83K Ukupna količina 999,827.564296606 999,827.564296606 999,827.564296606

Trenutačna tržišna kapitalizacija Re Protocol reUSDe je $ 1.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REUSDE je 999.83K, s ukupnom količinom od 999827.564296606. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.24M.