Re Protocol reUSD (REUSD) Informacije Re Protocol (RE) is a blockchain-based platform that democratizes access to reinsurance risk by tokenizing exposure to insurance contracts. The protocol’s two deposit tokens—reUSD and reUSDe—let users choose between a principal-protected, fixed-yield product (reUSD, RF + 250 bps) or a risk-bearing, variable-yield option (reUSDe, up to ~23 % APR). Built on Ethereum, Avalanch, Arbitrum and Base, Re Protocol leverages decentralized underwriting pools to generate transparent, market-driven insurance returns. Governance and treasury functions are overseen by the Cayman-based Re Foundation to ensure regulatory compliance and capital efficiency. With integrations into DeFi ecosystems like Curve, Pendle, and Ethena, Re Protocol bridges traditional reinsurance markets and DeFi—opening institutional-grade risk diversification to crypto investors. Službena web stranica: https://re.xyz Bijela knjiga: https://docs.re.xyz Kupi REUSD odmah!

Re Protocol reUSD (REUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Re Protocol reUSD (REUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.77K $ 9.77K $ 9.77K Ukupna količina: $ 9.65K $ 9.65K $ 9.65K Količina u optjecaju: $ 9.65K $ 9.65K $ 9.65K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.77K $ 9.77K $ 9.77K Povijesni maksimum: $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 Povijesni minimum: $ 0.873393 $ 0.873393 $ 0.873393 Trenutna cijena: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 Saznajte više o cijeni Re Protocol reUSD (REUSD)

Re Protocol reUSD (REUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Re Protocol reUSD (REUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj REUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja REUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku REUSD tokena, istražite REUSD cijenu tokena uživo!

