Re Protocol reUSD (REUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 24-satna najniža cijena $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.015$ 1.015 $ 1.015 24-satna najviša cijena $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 Najviša cijena ikada $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 Najniža cijena $ 0.873393$ 0.873393 $ 0.873393 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -0.07% Promjena cijene (7D) +0.13% Promjena cijene (7D) +0.13%

Re Protocol reUSD (REUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.018. Tijekom protekla 24 sata, REUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 1.015 i najviše cijene $ 1.021, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REUSD je $ 1.021, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.873393.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REUSD se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.07% u posljednjih 24 sata i +0.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Re Protocol reUSD (REUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 9.83K$ 9.83K $ 9.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.83K$ 9.83K $ 9.83K Količina u optjecaju 9.65K 9.65K 9.65K Ukupna količina 9,652.49 9,652.49 9,652.49

Trenutačna tržišna kapitalizacija Re Protocol reUSD je $ 9.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REUSD je 9.65K, s ukupnom količinom od 9652.49. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.83K.