Re Protocol reUSD Cijena (REUSD)

1 REUSD u USD cijena uživo:

$1.019
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Re Protocol reUSD (REUSD)
Re Protocol reUSD (REUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.015
24-satna najniža cijena
$ 1.021
24-satna najviša cijena

$ 1.015
$ 1.021
$ 1.021
$ 0.873393
-0.00%

-0.07%

+0.13%

+0.13%

Re Protocol reUSD (REUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.018. Tijekom protekla 24 sata, REUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 1.015 i najviše cijene $ 1.021, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REUSD je $ 1.021, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.873393.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REUSD se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.07% u posljednjih 24 sata i +0.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Re Protocol reUSD (REUSD)

$ 9.83K
--
$ 9.83K
9.65K
9,652.49
Trenutačna tržišna kapitalizacija Re Protocol reUSD je $ 9.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REUSD je 9.65K, s ukupnom količinom od 9652.49. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.83K.

Re Protocol reUSD (REUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Re Protocol reUSD u USD iznosila je $ -0.000724709286441.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Re Protocol reUSD u USD iznosila je $ -0.0002247744.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Re Protocol reUSD u USD iznosila je $ +0.0105697922.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Re Protocol reUSD u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000724709286441-0.07%
30 dana$ -0.0002247744-0.02%
60 dana$ +0.0105697922+1.04%
90 dana$ 0--

Što je Re Protocol reUSD (REUSD)

Re Protocol (RE) is a blockchain-based platform that democratizes access to reinsurance risk by tokenizing exposure to insurance contracts. The protocol’s two deposit tokens—reUSD and reUSDe—let users choose between a principal-protected, fixed-yield product (reUSD, RF + 250 bps) or a risk-bearing, variable-yield option (reUSDe, up to ~23 % APR). Built on Ethereum, Avalanch, Arbitrum and Base, Re Protocol leverages decentralized underwriting pools to generate transparent, market-driven insurance returns. Governance and treasury functions are overseen by the Cayman-based Re Foundation to ensure regulatory compliance and capital efficiency. With integrations into DeFi ecosystems like Curve, Pendle, and Ethena, Re Protocol bridges traditional reinsurance markets and DeFi—opening institutional-grade risk diversification to crypto investors.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Re Protocol reUSD (REUSD)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Re Protocol reUSD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Re Protocol reUSD (REUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Re Protocol reUSD (REUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Re Protocol reUSD.

Provjerite Re Protocol reUSD predviđanje cijene sada!

REUSD u lokalnim valutama

Re Protocol reUSD (REUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Re Protocol reUSD (REUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o REUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Re Protocol reUSD (REUSD)

Koliko Re Protocol reUSD (REUSD) vrijedi danas?
Cijena REUSD uživo u USD je 1.018 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena REUSD u USD?
Trenutačna cijena REUSD u USD je $ 1.018. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Re Protocol reUSD?
Tržišna kapitalizacija za REUSD je $ 9.83K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za REUSD?
Količina u optjecaju za REUSD je 9.65K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za REUSD?
REUSD je postigao ATH cijenu od 1.021 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za REUSD?
REUSD je vidio ATL cijenu od 0.873393 USD.
Koliki je obujam trgovanja za REUSD?
24-satni obujam trgovanja za REUSD je -- USD.
Hoće li REUSD još narasti ove godine?
REUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte REUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:23:38 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.