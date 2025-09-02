RCH Token (RCH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.273841 24-satna najviša cijena $ 0.286779 Najviša cijena ikada $ 3.31 Najniža cijena $ 0.135479 Promjena cijene (1H) -0.20% Promjena cijene (1D) -1.45% Promjena cijene (7D) -8.49%

RCH Token (RCH) cijena u stvarnom vremenu je $0.282618. Tijekom protekla 24 sata, RCHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.273841 i najviše cijene $ 0.286779, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RCH je $ 3.31, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.135479.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RCH se promijenio za -0.20% u posljednjih sat vremena, -1.45% u posljednjih 24 sata i -8.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RCH Token (RCH)

Tržišna kapitalizacija $ 7.59M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.63M Količina u optjecaju 26.83M Ukupna količina 26,978,158.91351247

Trenutačna tržišna kapitalizacija RCH Token je $ 7.59M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RCH je 26.83M, s ukupnom količinom od 26978158.91351247. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.63M.