RavenQuest (QUEST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.0208826 24-satna najviša cijena $ 0.02285713 Najviša cijena ikada $ 0.128556 Najniža cijena $ 0.0208826 Promjena cijene (1H) -1.51% Promjena cijene (1D) -6.47% Promjena cijene (7D) -25.50%

RavenQuest (QUEST) cijena u stvarnom vremenu je $0.02135759. Tijekom protekla 24 sata, QUESTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0208826 i najviše cijene $ 0.02285713, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QUEST je $ 0.128556, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0208826.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QUEST se promijenio za -1.51% u posljednjih sat vremena, -6.47% u posljednjih 24 sata i -25.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RavenQuest (QUEST)

Tržišna kapitalizacija $ 1.63M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.67M Količina u optjecaju 75.05M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RavenQuest je $ 1.63M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QUEST je 75.05M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.67M.