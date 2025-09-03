ratomilton (MILTON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01386821$ 0.01386821 $ 0.01386821 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.53% Promjena cijene (1D) +2.61% Promjena cijene (7D) +22.78% Promjena cijene (7D) +22.78%

ratomilton (MILTON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MILTONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MILTON je $ 0.01386821, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MILTON se promijenio za +1.53% u posljednjih sat vremena, +2.61% u posljednjih 24 sata i +22.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ratomilton (MILTON)

Tržišna kapitalizacija $ 53.71K$ 53.71K $ 53.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 53.71K$ 53.71K $ 53.71K Količina u optjecaju 999.03M 999.03M 999.03M Ukupna količina 999,034,163.474764 999,034,163.474764 999,034,163.474764

Trenutačna tržišna kapitalizacija ratomilton je $ 53.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MILTON je 999.03M, s ukupnom količinom od 999034163.474764. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.71K.