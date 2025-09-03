Više o MILTON

ratomilton Logotip

ratomilton Cijena (MILTON)

Neuvršten

1 MILTON u USD cijena uživo:

--
----
+2.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena ratomilton (MILTON)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:36:21 (UTC+8)

ratomilton (MILTON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01386821
$ 0.01386821$ 0.01386821

$ 0
$ 0$ 0

+1.53%

+2.61%

+22.78%

+22.78%

ratomilton (MILTON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MILTONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MILTON je $ 0.01386821, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MILTON se promijenio za +1.53% u posljednjih sat vremena, +2.61% u posljednjih 24 sata i +22.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ratomilton (MILTON)

$ 53.71K
$ 53.71K$ 53.71K

--
----

$ 53.71K
$ 53.71K$ 53.71K

999.03M
999.03M 999.03M

999,034,163.474764
999,034,163.474764 999,034,163.474764

Trenutačna tržišna kapitalizacija ratomilton je $ 53.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MILTON je 999.03M, s ukupnom količinom od 999034163.474764. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.71K.

ratomilton (MILTON) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ratomilton u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ratomilton u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ratomilton u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ratomilton u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.61%
30 dana$ 0+33.37%
60 dana$ 0+32.39%
90 dana$ 0--

Što je ratomilton (MILTON)

The project is a memecoin for Milton, the viral dancing rat on Tiktok. Meet Milton, the TikTok-famous dancing rat taking the crypto world by storm! Known for his groovy moves, Milton's now the face of a new memecoin on Solana: $MILTON. Fast, fun, and powered by the Solana blockchain, $MILTON is all about community vibes and meme magic. Join the party, grab some $MILTON, and dance your way into the future of decentralized fun! 🐀💃 #MiltonCoin

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs ratomilton (MILTON)

Službena web-stranica

ratomilton Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ratomilton (MILTON) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ratomilton (MILTON) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ratomilton.

Provjerite ratomilton predviđanje cijene sada!

MILTON u lokalnim valutama

ratomilton (MILTON) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ratomilton (MILTON) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MILTON opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ratomilton (MILTON)

Koliko ratomilton (MILTON) vrijedi danas?
Cijena MILTON uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MILTON u USD?
Trenutačna cijena MILTON u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ratomilton?
Tržišna kapitalizacija za MILTON je $ 53.71K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MILTON?
Količina u optjecaju za MILTON je 999.03M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MILTON?
MILTON je postigao ATH cijenu od 0.01386821 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MILTON?
MILTON je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MILTON?
24-satni obujam trgovanja za MILTON je -- USD.
Hoće li MILTON još narasti ove godine?
MILTON mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MILTON predviđanje cijene za detaljniju analizu.
