Ratio1 (R1) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.72 $ 1.72 $ 1.72 24-satna najniža cijena $ 1.78 $ 1.78 $ 1.78 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.72$ 1.72 $ 1.72 24-satna najviša cijena $ 1.78$ 1.78 $ 1.78 Najviša cijena ikada $ 9.04$ 9.04 $ 9.04 Najniža cijena $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 Promjena cijene (1H) -0.27% Promjena cijene (1D) +1.25% Promjena cijene (7D) +4.70% Promjena cijene (7D) +4.70%

Ratio1 (R1) cijena u stvarnom vremenu je $1.76. Tijekom protekla 24 sata, R1trgovalo je između najniže cijene $ 1.72 i najviše cijene $ 1.78, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena R1 je $ 9.04, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.33.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, R1 se promijenio za -0.27% u posljednjih sat vremena, +1.25% u posljednjih 24 sata i +4.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ratio1 (R1)

Tržišna kapitalizacija $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.60M$ 7.60M $ 7.60M Količina u optjecaju 990.68K 990.68K 990.68K Ukupna količina 4,330,124.861446612 4,330,124.861446612 4,330,124.861446612

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ratio1 je $ 1.74M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju R1 je 990.68K, s ukupnom količinom od 4330124.861446612. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.60M.