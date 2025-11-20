Ratecoin Cijena danas

Trenutačna cijena Ratecoin (RATE) danas je $ 0.00000643, s promjenom od 9.42% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RATE u USD je $ 0.00000643 po RATE.

Ratecoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,217.81, s količinom u optjecaju od 966.52M RATE. Tijekom posljednja 24 sata, RATE trgovao je između $ 0.00000585 (niska) i $ 0.00000643 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00027461, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000585.

U kratkoročnim performansama, RATE se kretao -- u posljednjem satu i -7.47% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Ratecoin (RATE)

Tržišna kapitalizacija $ 6.22K$ 6.22K $ 6.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.22K$ 6.22K $ 6.22K Količina u optjecaju 966.52M 966.52M 966.52M Ukupna količina 966,517,002.76464 966,517,002.76464 966,517,002.76464

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ratecoin je $ 6.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RATE je 966.52M, s ukupnom količinom od 966517002.76464. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.22K.