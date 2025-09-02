Više o RAT

RAT Escape Cijena (RAT)

Neuvršten

1 RAT u USD cijena uživo:

$0.00033728
$0.00033728$0.00033728
-9.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena RAT Escape (RAT)
RAT Escape (RAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01577369
$ 0.01577369$ 0.01577369

$ 0
$ 0$ 0

+1.92%

-7.10%

-8.73%

-8.73%

RAT Escape (RAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RAT je $ 0.01577369, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RAT se promijenio za +1.92% u posljednjih sat vremena, -7.10% u posljednjih 24 sata i -8.73% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu RAT Escape (RAT)

$ 337.26K
$ 337.26K$ 337.26K

--
----

$ 337.26K
$ 337.26K$ 337.26K

999.94M
999.94M 999.94M

999,936,043.97
999,936,043.97 999,936,043.97

Trenutačna tržišna kapitalizacija RAT Escape je $ 337.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RAT je 999.94M, s ukupnom količinom od 999936043.97. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 337.26K.

RAT Escape (RAT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz RAT Escape u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz RAT Escape u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz RAT Escape u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz RAT Escape u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-7.10%
30 dana$ 0-54.93%
60 dana$ 0-50.43%
90 dana$ 0--

Što je RAT Escape (RAT)

RAT Escape is a meme token on the Solana network. The token had a fair launch on pump.fun from where it graduated to Raydium successfully in November 2024. Only 1-2% of pump.fun memes graduate. This shows the strength of the community around RAT. The leader of RATs is called Rattus. He was the first to escape the rat race. As a result, he created the RAT token so that his followers can join him. A detailed plan is being developed so that more RATs can escape in the future. Dogs and cats have dominated the streets above for too long. It's time for RATs to leave their tunnels.

Resurs RAT Escape (RAT)

Službena web-stranica

RAT Escape Predviđanje cijene (USD)

Koliko će RAT Escape (RAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših RAT Escape (RAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za RAT Escape.

Provjerite RAT Escape predviđanje cijene sada!

RAT u lokalnim valutama

RAT Escape (RAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike RAT Escape (RAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o RAT Escape (RAT)

Koliko RAT Escape (RAT) vrijedi danas?
Cijena RAT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RAT u USD?
Trenutačna cijena RAT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija RAT Escape?
Tržišna kapitalizacija za RAT je $ 337.26K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RAT?
Količina u optjecaju za RAT je 999.94M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RAT?
RAT je postigao ATH cijenu od 0.01577369 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RAT?
RAT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RAT?
24-satni obujam trgovanja za RAT je -- USD.
Hoće li RAT još narasti ove godine?
RAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.