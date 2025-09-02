RAT Escape (RAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01577369$ 0.01577369 $ 0.01577369 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.92% Promjena cijene (1D) -7.10% Promjena cijene (7D) -8.73% Promjena cijene (7D) -8.73%

RAT Escape (RAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RAT je $ 0.01577369, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RAT se promijenio za +1.92% u posljednjih sat vremena, -7.10% u posljednjih 24 sata i -8.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RAT Escape (RAT)

Tržišna kapitalizacija $ 337.26K$ 337.26K $ 337.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 337.26K$ 337.26K $ 337.26K Količina u optjecaju 999.94M 999.94M 999.94M Ukupna količina 999,936,043.97 999,936,043.97 999,936,043.97

Trenutačna tržišna kapitalizacija RAT Escape je $ 337.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RAT je 999.94M, s ukupnom količinom od 999936043.97. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 337.26K.