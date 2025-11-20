rasmr Cijena danas

Trenutačna cijena rasmr (RASMR) danas je --, s promjenom od 2.16% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RASMR u USD je -- po RASMR.

rasmr trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 183,882, s količinom u optjecaju od 208.97M RASMR. Tijekom posljednja 24 sata, RASMR trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01259026, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, RASMR se kretao +1.11% u posljednjem satu i -26.78% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu rasmr (RASMR)

Tržišna kapitalizacija $ 183.88K$ 183.88K $ 183.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 879.93K$ 879.93K $ 879.93K Količina u optjecaju 208.97M 208.97M 208.97M Ukupna količina 999,996,481.154147 999,996,481.154147 999,996,481.154147

