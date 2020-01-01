Rari Governance (RGT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Rari Governance (RGT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Rari Governance (RGT) Informacije The Rari Governance Token is the native token behind Rari Capital. Rari Capital is a non-custodial DeFi robo-advisor that autonomously earns users yield. Službena web stranica: https://rari.capital/ Kupi RGT odmah!

Rari Governance (RGT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Rari Governance (RGT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 769.95K $ 769.95K $ 769.95K Ukupna količina: $ 12.49M $ 12.49M $ 12.49M Količina u optjecaju: $ 11.26M $ 11.26M $ 11.26M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 854.06K $ 854.06K $ 854.06K Povijesni maksimum: $ 64.62 $ 64.62 $ 64.62 Povijesni minimum: $ 0.0374086 $ 0.0374086 $ 0.0374086 Trenutna cijena: $ 0.068406 $ 0.068406 $ 0.068406 Saznajte više o cijeni Rari Governance (RGT)

Rari Governance (RGT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Rari Governance (RGT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RGT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RGT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RGT tokena, istražite RGT cijenu tokena uživo!

