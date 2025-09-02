Više o RGT

RGT Informacije o cijeni

RGT Službena web stranica

RGT Tokenomija

RGT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Rari Governance Logotip

Rari Governance Cijena (RGT)

Neuvršten

1 RGT u USD cijena uživo:

$0.066304
$0.066304$0.066304
-0.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Rari Governance (RGT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:25:59 (UTC+8)

Rari Governance (RGT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.064904
$ 0.064904$ 0.064904
24-satna najniža cijena
$ 0.066951
$ 0.066951$ 0.066951
24-satna najviša cijena

$ 0.064904
$ 0.064904$ 0.064904

$ 0.066951
$ 0.066951$ 0.066951

$ 64.62
$ 64.62$ 64.62

$ 0.0374086
$ 0.0374086$ 0.0374086

--

-0.96%

+1.75%

+1.75%

Rari Governance (RGT) cijena u stvarnom vremenu je $0.066304. Tijekom protekla 24 sata, RGTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.064904 i najviše cijene $ 0.066951, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RGT je $ 64.62, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0374086.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RGT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.96% u posljednjih 24 sata i +1.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rari Governance (RGT)

$ 746.29K
$ 746.29K$ 746.29K

--
----

$ 827.81K
$ 827.81K$ 827.81K

11.26M
11.26M 11.26M

12,485,047.99443493
12,485,047.99443493 12,485,047.99443493

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rari Governance je $ 746.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RGT je 11.26M, s ukupnom količinom od 12485047.99443493. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 827.81K.

Rari Governance (RGT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Rari Governance u USD iznosila je $ -0.00064717469837254.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Rari Governance u USD iznosila je $ -0.0121536756.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Rari Governance u USD iznosila je $ -0.0024659385.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Rari Governance u USD iznosila je $ -0.01027442562674429.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00064717469837254-0.96%
30 dana$ -0.0121536756-18.33%
60 dana$ -0.0024659385-3.71%
90 dana$ -0.01027442562674429-13.41%

Što je Rari Governance (RGT)

The Rari Governance Token is the native token behind Rari Capital. Rari Capital is a non-custodial DeFi robo-advisor that autonomously earns users yield.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Rari Governance (RGT)

Službena web-stranica

Rari Governance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Rari Governance (RGT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Rari Governance (RGT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Rari Governance.

Provjerite Rari Governance predviđanje cijene sada!

RGT u lokalnim valutama

Rari Governance (RGT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Rari Governance (RGT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RGT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Rari Governance (RGT)

Koliko Rari Governance (RGT) vrijedi danas?
Cijena RGT uživo u USD je 0.066304 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RGT u USD?
Trenutačna cijena RGT u USD je $ 0.066304. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Rari Governance?
Tržišna kapitalizacija za RGT je $ 746.29K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RGT?
Količina u optjecaju za RGT je 11.26M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RGT?
RGT je postigao ATH cijenu od 64.62 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RGT?
RGT je vidio ATL cijenu od 0.0374086 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RGT?
24-satni obujam trgovanja za RGT je -- USD.
Hoće li RGT još narasti ove godine?
RGT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RGT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:25:59 (UTC+8)

Rari Governance (RGT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.