Rari Governance (RGT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.064904 $ 0.064904 $ 0.064904 24-satna najniža cijena $ 0.066951 $ 0.066951 $ 0.066951 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.064904$ 0.064904 $ 0.064904 24-satna najviša cijena $ 0.066951$ 0.066951 $ 0.066951 Najviša cijena ikada $ 64.62$ 64.62 $ 64.62 Najniža cijena $ 0.0374086$ 0.0374086 $ 0.0374086 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.96% Promjena cijene (7D) +1.75% Promjena cijene (7D) +1.75%

Rari Governance (RGT) cijena u stvarnom vremenu je $0.066304. Tijekom protekla 24 sata, RGTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.064904 i najviše cijene $ 0.066951, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RGT je $ 64.62, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0374086.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RGT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.96% u posljednjih 24 sata i +1.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rari Governance (RGT)

Tržišna kapitalizacija $ 746.29K$ 746.29K $ 746.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 827.81K$ 827.81K $ 827.81K Količina u optjecaju 11.26M 11.26M 11.26M Ukupna količina 12,485,047.99443493 12,485,047.99443493 12,485,047.99443493

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rari Governance je $ 746.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RGT je 11.26M, s ukupnom količinom od 12485047.99443493. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 827.81K.