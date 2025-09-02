Raptoreum (RTM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0001638 $ 0.0001638 $ 0.0001638 24-satna najniža cijena $ 0.00019273 $ 0.00019273 $ 0.00019273 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0001638$ 0.0001638 $ 0.0001638 24-satna najviša cijena $ 0.00019273$ 0.00019273 $ 0.00019273 Najviša cijena ikada $ 0.081262$ 0.081262 $ 0.081262 Najniža cijena $ 0.00005096$ 0.00005096 $ 0.00005096 Promjena cijene (1H) -4.45% Promjena cijene (1D) +0.89% Promjena cijene (7D) -8.62% Promjena cijene (7D) -8.62%

Raptoreum (RTM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00017993. Tijekom protekla 24 sata, RTMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0001638 i najviše cijene $ 0.00019273, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RTM je $ 0.081262, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00005096.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RTM se promijenio za -4.45% u posljednjih sat vremena, +0.89% u posljednjih 24 sata i -8.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Raptoreum (RTM)

Tržišna kapitalizacija $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.78M$ 3.78M $ 3.78M Količina u optjecaju 5.72B 5.72B 5.72B Ukupna količina 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Raptoreum je $ 1.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RTM je 5.72B, s ukupnom količinom od 21000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.78M.