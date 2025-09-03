Rapids (RPD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.122474$ 0.122474 $ 0.122474 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.15% Promjena cijene (1D) +30.07% Promjena cijene (7D) -22.15% Promjena cijene (7D) -22.15%

Rapids (RPD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RPDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RPD je $ 0.122474, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RPD se promijenio za -1.15% u posljednjih sat vremena, +30.07% u posljednjih 24 sata i -22.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rapids (RPD)

Tržišna kapitalizacija $ 1.44K$ 1.44K $ 1.44K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.65K$ 2.65K $ 2.65K Količina u optjecaju 10.39M 10.39M 10.39M Ukupna količina 19,053,252.23311257 19,053,252.23311257 19,053,252.23311257

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rapids je $ 1.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RPD je 10.39M, s ukupnom količinom od 19053252.23311257. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.65K.