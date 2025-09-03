Više o RPD

Rapids Logotip

Rapids Cijena (RPD)

Neuvršten

1 RPD u USD cijena uživo:

$0.00013889
$0.00013889$0.00013889
+30.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Rapids (RPD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:23:25 (UTC+8)

Rapids (RPD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.122474
$ 0.122474$ 0.122474

$ 0
$ 0$ 0

-1.15%

+30.07%

-22.15%

-22.15%

Rapids (RPD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RPDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RPD je $ 0.122474, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RPD se promijenio za -1.15% u posljednjih sat vremena, +30.07% u posljednjih 24 sata i -22.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rapids (RPD)

$ 1.44K
$ 1.44K$ 1.44K

--
----

$ 2.65K
$ 2.65K$ 2.65K

10.39M
10.39M 10.39M

19,053,252.23311257
19,053,252.23311257 19,053,252.23311257

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rapids je $ 1.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RPD je 10.39M, s ukupnom količinom od 19053252.23311257. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.65K.

Rapids (RPD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Rapids u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Rapids u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Rapids u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Rapids u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+30.07%
30 dana$ 0-36.86%
60 dana$ 0-39.61%
90 dana$ 0--

Što je Rapids (RPD)

We are a creative agency with a passion for innovation & the design of beautiful creations. We have all envisioned certain aspects of past cryptocurrency projects we would have liked to see come to fruition, and we are applying those underlying philosophies to Rapids. Social Media Networks have become the new medium of personal expression and overall communication. Cryptocurrency and blockchain technology have also enriched our lives by altering the way we transact through online channels. Combining the technologies of social media along with blockchain technology, Rapids aspires to make online transactions even more accessible. With Rapids embedded into social media platforms, we will be able to send and receive payments directly to friends, family, colleagues, companies, and anyone in between. We are currently in the development phase and are expanding daily. Follow us on social media to support our cause and to stay up to date.

Resurs Rapids (RPD)

Službena web-stranica

Rapids Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Rapids (RPD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Rapids (RPD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Rapids.

Provjerite Rapids predviđanje cijene sada!

RPD u lokalnim valutama

Rapids (RPD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Rapids (RPD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RPD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Rapids (RPD)

Koliko Rapids (RPD) vrijedi danas?
Cijena RPD uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RPD u USD?
Trenutačna cijena RPD u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Rapids?
Tržišna kapitalizacija za RPD je $ 1.44K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RPD?
Količina u optjecaju za RPD je 10.39M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RPD?
RPD je postigao ATH cijenu od 0.122474 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RPD?
RPD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RPD?
24-satni obujam trgovanja za RPD je -- USD.
Hoće li RPD još narasti ove godine?
RPD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RPD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
