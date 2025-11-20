RankFi Cijena danas

Trenutačna cijena RankFi (RANKFI) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RANKFI u USD je -- po RANKFI.

RankFi trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,021.43, s količinom u optjecaju od 999.31M RANKFI. Tijekom posljednja 24 sata, RANKFI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, RANKFI se kretao -- u posljednjem satu i -13.98% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu RankFi (RANKFI)

Tržišna kapitalizacija $ 7.02K$ 7.02K $ 7.02K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.02K$ 7.02K $ 7.02K Količina u optjecaju 999.31M 999.31M 999.31M Ukupna količina 999,310,113.183605 999,310,113.183605 999,310,113.183605

