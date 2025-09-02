Više o RAM

Ramses Exchange Logotip

Ramses Exchange Cijena (RAM)

Neuvršten

1 RAM u USD cijena uživo:

$0.01610166
$0.01610166$0.01610166
-0.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Ramses Exchange (RAM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:53:07 (UTC+8)

Ramses Exchange (RAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01501039
$ 0.01501039$ 0.01501039
24-satna najniža cijena
$ 0.01626403
$ 0.01626403$ 0.01626403
24-satna najviša cijena

$ 0.01501039
$ 0.01501039$ 0.01501039

$ 0.01626403
$ 0.01626403$ 0.01626403

$ 0.259019
$ 0.259019$ 0.259019

$ 0.00490056
$ 0.00490056$ 0.00490056

-0.06%

-0.79%

-3.90%

-3.90%

Ramses Exchange (RAM) cijena u stvarnom vremenu je $0.01610382. Tijekom protekla 24 sata, RAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01501039 i najviše cijene $ 0.01626403, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RAM je $ 0.259019, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00490056.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RAM se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -0.79% u posljednjih 24 sata i -3.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ramses Exchange (RAM)

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

--
----

$ 13.49M
$ 13.49M$ 13.49M

126.62M
126.62M 126.62M

837,442,363.9069113
837,442,363.9069113 837,442,363.9069113

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ramses Exchange je $ 2.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RAM je 126.62M, s ukupnom količinom od 837442363.9069113. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.49M.

Ramses Exchange (RAM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ramses Exchange u USD iznosila je $ -0.0001298514779764.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ramses Exchange u USD iznosila je $ +0.0034663150.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ramses Exchange u USD iznosila je $ -0.0045144965.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ramses Exchange u USD iznosila je $ -0.011095519935210797.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0001298514779764-0.79%
30 dana$ +0.0034663150+21.52%
60 dana$ -0.0045144965-28.03%
90 dana$ -0.011095519935210797-40.79%

Što je Ramses Exchange (RAM)

RAMSES is a ve(3,3) DEX that masterfully adapts Andre Cronje's initial vision of Solidly. The original Solidly fundamentals have been long forgotten, and RAMSES aims to revitalize three core tenets: Community, Decentralization, and Functionality.

Resurs Ramses Exchange (RAM)

Službena web-stranica

Ramses Exchange Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ramses Exchange (RAM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ramses Exchange (RAM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ramses Exchange.

Provjerite Ramses Exchange predviđanje cijene sada!

RAM u lokalnim valutama

Ramses Exchange (RAM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ramses Exchange (RAM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RAM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ramses Exchange (RAM)

Koliko Ramses Exchange (RAM) vrijedi danas?
Cijena RAM uživo u USD je 0.01610382 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RAM u USD?
Trenutačna cijena RAM u USD je $ 0.01610382. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ramses Exchange?
Tržišna kapitalizacija za RAM je $ 2.04M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RAM?
Količina u optjecaju za RAM je 126.62M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RAM?
RAM je postigao ATH cijenu od 0.259019 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RAM?
RAM je vidio ATL cijenu od 0.00490056 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RAM?
24-satni obujam trgovanja za RAM je -- USD.
Hoće li RAM još narasti ove godine?
RAM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RAM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
