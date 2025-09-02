Ramses Exchange (RAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01501039 $ 0.01501039 $ 0.01501039 24-satna najniža cijena $ 0.01626403 $ 0.01626403 $ 0.01626403 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01501039$ 0.01501039 $ 0.01501039 24-satna najviša cijena $ 0.01626403$ 0.01626403 $ 0.01626403 Najviša cijena ikada $ 0.259019$ 0.259019 $ 0.259019 Najniža cijena $ 0.00490056$ 0.00490056 $ 0.00490056 Promjena cijene (1H) -0.06% Promjena cijene (1D) -0.79% Promjena cijene (7D) -3.90% Promjena cijene (7D) -3.90%

Ramses Exchange (RAM) cijena u stvarnom vremenu je $0.01610382. Tijekom protekla 24 sata, RAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01501039 i najviše cijene $ 0.01626403, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RAM je $ 0.259019, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00490056.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RAM se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -0.79% u posljednjih 24 sata i -3.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ramses Exchange (RAM)

Tržišna kapitalizacija $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.49M$ 13.49M $ 13.49M Količina u optjecaju 126.62M 126.62M 126.62M Ukupna količina 837,442,363.9069113 837,442,363.9069113 837,442,363.9069113

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ramses Exchange je $ 2.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RAM je 126.62M, s ukupnom količinom od 837442363.9069113. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.49M.