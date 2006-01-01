Ramon (RAMON) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ramon (RAMON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ramon (RAMON) Informacije Ramon is not just a memecoin—it’s a movement, a cult, a global takeover. Built on Solana, Ramon blends meme culture, high-energy storytelling, real-world activations, and a community-first ethos to create something truly degen and built to last. This isn’t just about price action—it’s about cultivating a viral, disruptive force in Web3. With IRL billboards, AI-powered chaos (Ramon Parasite), a content series, and the infamous Scumboard, Ramon is taking memecoins beyond speculation and turning them into cultural assets. Službena web stranica: https://ramon.meme Bijela knjiga: https://docs.ramon.foundation Kupi RAMON odmah!

Ramon (RAMON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ramon (RAMON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.02K $ 7.02K $ 7.02K Ukupna količina: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Količina u optjecaju: $ 899.98M $ 899.98M $ 899.98M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.80K $ 7.80K $ 7.80K Povijesni maksimum: $ 0.01314718 $ 0.01314718 $ 0.01314718 Povijesni minimum: $ 0.00000245 $ 0.00000245 $ 0.00000245 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Ramon (RAMON)

Ramon (RAMON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ramon (RAMON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RAMON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RAMON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RAMON tokena, istražite RAMON cijenu tokena uživo!

